Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

Флойд Мейвезер, экс-чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, возьмет на себя расходы на похороны и поминки Джорджа Флойда, погибшего неделю назад при задержании в Миннеаполисе. Об этом сообщил накануне американским СМИ его представитель. По словам Леонарда Эллерби, звезда бокса связался с семьей погибшего, чья смерть спровоцировала массовые акции протеста в США, и получил согласие.

Сразу после того, как стало известно о случившемся с Джордждем Флойдом, свой протест против полицейского насилия и расовой дискриминации в США выразили десятки звезд спорта первой величины.

"Это непростительно, но, к сожалению, случается слишком часто. Боюсь, что мы - народ - станем нечувствительными к тому, что происходит. Поэтому так важно оставаться возмущенными, важно продолжать злиться и протестовать, а также - проливать свет на то, что творится в этой стране и в этой сломанной системе", - говорит Малкольм Брогдон, атакующий "Индиана Пейсерз".

К выступлениям в соцсетях таких звезд NBA, как Леброн Джеймс, Стефен Карри, Мэджик Джонсон, присоединился Тайгер Вудс. Он написал в Твиттере, что "всегда уважал полицейских, ...знавших, как, когда и где применить силу". Но на этот раз, по его мнению, "они перешли черту".

Положить конец насилию на расовой почве "раз и навсегда" призвал в Инстаграме дествующий чемпион мира, полузащитник "Манчестер юнайтед" Поль Погба.

Солидарность с близкими Джорджа Флойда и всеми жертвами полицейского насилия выразили игроки Ливерпуля, преклонившие на тренировке одно колено.

Свою лепту внесли и звезды Ассоциации теннисистов-профессионалов Фрэнсис Тиафо, Серена Уильямс, Джо-Вилфрид Цонга, Наоми Осака, Гаэль Монфис, Коко Гауф, снявшись в клипе "Ракетки на землю - руки вверх".

Похороны 46-летнего Джорджа Флойда состоятся 9 июня в его родном Хьюстоне.