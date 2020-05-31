Европа - за Джорджа Флойда

Вслед за США в связи с гибелью чернокожего Джорджа Флойда протестует Европа: в воскресенье в Лондоне сотни людей вышли на улицы под лозунгами: "Жизнь черных имеет значение".

"Мы на протяжении столетий видели, как чернокожих, людей с другими цветом кожи ущемляли, убивали на улицах. Ситуация становится только хуже. Нам это надоело! Если нас не услышат, мы будем кричать громче и громче. С нас хватит! Настало время перемен", - скандировал один из участников.

Джордж Флойдй погиб в понедельник в Миннесоте во время задержания: полицейский применил к нему удушающий прием. Снятое случайным наблюдателем видео фиксируется хрипы мужчины: "Я не могу дышать".

Положить конец произволу полицейских требовали и демонстранты на улицах Берлина: в субботу до 2 тысяч человек пришли к посольству США.

Американские власти осудили действия полиции в Миннесоте, применивший смертельный прием офицер взят под стражу. 46-летнего Джорджа Флойда задержали после после того, как в одном из магазинов он предположительно расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой.