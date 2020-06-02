Французы снова на террасах кафе

Кто, как не французы, ценят искусство жить. И спорить с ними в этом сложно, если не невозможно. Парижане не дождались рассвета, чтобы отпраздновать открытие после карантина баров и ресторанов. В полночь под крики и аплодисменты клиентов в этом бистро откупорили бутылку шампанского.

"У нас такое чувство, как будто мы сюда несколько лет не приходили, чтобы собраться с друзьями. Важно вновь все это ощутить", - говорит посетитель.

Так же в полночь открыл свои двери один из ресторанов в Нанте. Несмотря на предстоящий рабочий день, у заведения выстроилась очередь из тех, кто истосковался по социальной жизни. Примета времени - официанты в масках. Трапеза с друзьями - не единственная мотивация для похода в кафе. Многие французы говорят, что таким образом они хотят поддержать ресторанный бизнес:

"Пройдет еще три, а то и шесть месяцев, прежде чем экономика начнет постепенно восстанавливаться. Все произойдет не в один день. Поэтому мы должны помочь. Я лично счел необходимостью прийти сюда этой ночью, хотя завтра мне рано вставать".

На кухне снова кипит работа: повара суетятся, чтобы угодить и знатокам, разбирающимся в тонкостях изысканных блюд, и просто любителям обильно и вкусно поесть.

Денис Тальдек, Национальная федерация арт-кафе : "Это символично. Это значит, что мы возвращаемся к нормальной жизни в публичном пространстве. Все вместе. Ну, на самом деле, что по сути представляют собой кафе? Это общая гостиная, которую которую люди разделяют друг с другом".

Париж обретает свой привычный облик со множеством атмосферных террас столь любимых французами и туристами. В столице рестораторам предписано соблюдать строгий протокол - клиентов можно обслуживать пока только на улице, столики должны быть расставлены друг от друга на расстоянии не менее одного метра. В этой связи власти разрешили увеличить площадь террас.