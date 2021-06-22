Кто шумит в Мадриде?

Источник постоянного стресса для этой пожилой пары из Мадрида находится прямо под домом - шум разбитых повсеместно террас кафе. Добро на организацию дополнительных посадочных мест на свежем воздухе, в том числе на парковках, дал на выходе из пандемии мадридский муниципалитет

Кармен, хозяйка дома, рассказывает: "Мы постоянно раздражены. Мы обсуждаем ситуацию с соседями, думаем, нужно ли нам идти вниз протестовать, стоит ли писать в мэрию... Другими словами, мы постоянно находимся начеку . А ночью... знаете, у меня давно проблемы со сном, но последнее время это просто кошмар!"

И это не единственное неудобство, с которым сталкиваются жители нескольких районов испанской столицы. Джема рассказывает: "Для меня главная я проблема - парковка. Я здесь живу, здесь же оставляю машину. Так вот, в наших кварталах сейчас где-то на 150 парковочных мест меньше, чем прежде".

С другой стороны баррикад - владельцы баров, потерявшие в пандемию доходы. Гала держит небольшое заведение. "Для тех, у кого нет своей постоянной террасы, такое решение - выход, - считает она. - По крайней мере до погашения убытков. Это справедливое решение".

Мотивы, понятные местным жителям. Они согласны терпеть неудобства, если у террас под их окнами будут четкие часы работы и ограничения по заполняемости.

В мае в Испании отменили комендантский час, теперь засидеться в кафе можно допоздна.А с понедельника заведениям разрешают работать до трех часов утра.

Ассоциации соседей протестуют против сложившейся ситуации. Она наблюдается и в других европейских городах: импровизированные террасы открыты в Париже, Риме и Барселоне.

Муниципальные власти обещают навести порядок. Депутат мадридской мэрии Борха Карабанте рассказывает: "Возможно, нам следует установить максимальный допустимый порог по таким заведениям для каждого квартала района, проспекта. Техслужбы именно этим и занимаются".

До 31 августа кафе и бары могут могут подать заявку на разрешение занять общественные парковочные места рядом с тротуарами и зданиями. в Мадриде.