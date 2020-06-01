Александр Лукашенко: "Майдана не будет"

"Майданов в Беларуси не будет" — заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с председателем белорусского КГБ Валерием Вакульчиком. Лукашенко призвал силовые структуры пресекать попытки разрушить целостность страны. С таким заявлением глава государства выступил после серии задержаний оппозиционных политиков и активистов на фоне подготовки к выдвижению кандидатов на президентских выборах.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам "майданчик" в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов, как получится у них, так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить, и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что в Беларуси не будет майдана", — сказал президент.

Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа. 31 мая тысячи белорусов пришли на предвыборные пикеты по всей стране, чтобы поставить подписи в поддержку выдвижения оппозиционных кандидатов, в том числе Светланы Тихановской, жены задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского. В течении последних дней задержаны не менее 30 общественных активистов, среди них бывший политзаключенный Николай Статкевич, он арестован на 15 суток.

Александр Лукашенко с 1994 года бессменно занимает пост президента республики Беларусь.