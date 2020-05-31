Белорусские активисты и правозащитники сообщают о серии задержаний оппозиционных политиков на фоне подготовки к выдвижению кандидатов на президентских выборах. В Минске неизвестные в штатском увезли в РУВД лидера незарегистрированной Социал-демократической партии Николая Статкевича.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», политик направлялся к Комаровскому рынку, где проходит сбор подписей за выдвижение в президенты Светланы Тихановской. Её муж, популярный блогер и общественный деятель Сергей Тихановский был задержан в пятницу в Гродно — также во время сбора подписей. Его сторонники рассказывают, что этому предшествовал инцидент с «провокаторами», после чего в ситуацию вмешались сотрудники милиции. Один из них в какой-то момент оказался на асфальте, после чего Тихановского и шесть человек задержали. Впоследствии в МВД республики сообщили, что он стал фигурантом уголовного дела о насилии в отношении милиции.

Задержание Тихановского в Гродно 🔥 Да блогера Ціханоўскага на пікеце ў Гродна падыйшла жанчына і пачала чапляцца да яго, пасля падбегла #міліцыя і жанчына паскардзілася ім на блогера. Міліцыя хацела яго затрымаць, але людзі не дазволілі гэтага. У выніку адзін міліцыянт упаў і дэманстратыўна ляжаў на зямлі. Наляцеў АМАП і пачаў круціць группу блогера і самога Ціханоўскага. Зараз ён затрыманы. Відавочна, што план адпрацаваны загаддзя 😠 #Вясна #Выбары2020 #назіранне #СтранаДляЖизни Publiée par Вясна. Правы чалавека ў Беларусі / Viasna. Human rights in Belarus sur Vendredi 29 mai 2020

Сторонники Светланы Тихановской сообщают о задержании координаторов инициативной группы за её выдвижение в разных городах страны. Активисты предупреждают о появлении служебных автомобилей с оперативниками у их домов.

Президентские выборы назначены на 9 августа. Центризбирком зарегистрировал 15 самовыдвиженцев. По закону для участия в выборах им необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей до 20 июня. В штабе Тихановской говорят, что за первую неделю заручились поддержкой примерно 10 тысяч избирателей. К пунктам сбора подписей в Минске, Гродно и других городах выстраиваются длинные очереди.

Пропрезидентское общественное объединение «Белая Русь» тем временем объявило, что собрало уже 200 тысяч подписей в поддержку действующего главы государства Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил своих оппонентов в использовании провокаций как «лучшей рекламы». Описывая ситуацию, схожую с обстоятельствами задержания Тихановского, он заявил, что активисты напали на милиционера:

«На этого пацаненка навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ».

В числе наиболее опасных для Лукашенко оппонентов на предстоящих выборах называют бывшего посла в США Валерия Цепкало и банкира Виктора Бабарико. Как отмечает Московский центр Карнеги, они выступают за либерализацию экономики и политической жизни страны, пользуясь при этом большой популярностью. Лукашенко, комментируя выдвижение Бабарико, предложил ему подумать, где тот будет работать после выборов.