Новые задержания: несогласные с политикой Александра Лукашенко протестуют

В воскресенье в Минске и ряде других белорусских городов в рамках акции по сбору подписей за альтернативных действующему главе государства кандидатов в президенты, прошли пикеты, чьи участники выступают против проводимой Александром Лукашенко политики. В центре столицы в манифестации приняли участие около тысячи человек. Часть из них пришла, чтобы выразить поддержку Светлане Тихоновской, чей супруг, известный своей критикой властей видеоблогер, был задержан неделю назад по делу о насилии в отношении сотрнудников милиции. Сам он заявляет о провокации.

Очереди выстроились и у столов, где собирали подписи в поддержку других оппонентов Лукашенко, среди которых экс-глава правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

"Большое количество новых кандидатов. Это говорит о том, что у режима нет шансов. Изменения в стране обязательно произойдут. Если 9 августа не изменится президент, то исключительно благодаря фальсификациям и поддержке силовиков. Если бы этого не было, то у нас несомненно был бы уже новый президент в этом году", - говорит сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский.

"Я живу в нищете, я проработала 38 лет, имею двоих детей и живу в этой нищете. Нищенская пенсия. У меня был инфаркт, лекарство дорогое", - признается жительница Минска.

"Мне не нравится то, что происходит в стране. Мне не нравится то, что происходит с Сергеем Тихановским, другими независимыми кандидатами. Я за честные выборы, поэтому я здесь", - говорит один из манифестантов.

За участие в несанкционированных акциях в Минске и Гомеле задержаны не менее 10 человек, среди которых несколько "кандидатов протеста", чьи инициативные группы не зарегистрировали в ЦИК. Позже у своего дома был взят под стражу и Павел Северинец, один из лидеров партии "Белорусская христианская демократия".

Неделю назад во время пикетов были задержаны еще более 20 человек, включая оппозиционера Николая Статкевича.

Сам Александр Лукашенко ранее назвал организаторов протестов "ветродуями" и заявил, что не допустит "майдана" в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на 9 августа.