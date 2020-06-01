"Авифавир": лекарство от COVID-19

Первые партии "Авифавира" для борьбы с COVID-19 поступят в российские больницы уже 11 июня. Лекарство получило регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стало первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения заболевания, вызванного коронавирусом. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, "Авифавиром" заинтересовались за рубежом. Заявки получены от стран Ближнего Востока и Латинской Америки. "Авифавир" прошел испытания более чем на 180 больных. Предварительная оценка показала, что эффективность препарата - около 90%. Нежелательное явление - возможный тератогенный эффект лекарства.

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): "Средняя продолжительность болезни на "Фавипиравире" уменьшилась с девяти до четырех дней. 65% пациентов, которые принимали препарат, уже на четвертый день были освобождены от вируса по сравнению с 30% пациентов на стандартной терапии. Мы четко показали, что препарат эффективен, препарат работает".

Тем временем в Москве начался второй этап снятия ограничений, введенных с конца марта с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В столице открываются непродовольственные магазины, а также часть предприятий сферы услуг, не требующих длительного контакта между людьми. Москвичам также разрешены прогулки на свежем воздухе. Гулять три раза в неделю смогут практически все жители города. Заниматься спортом вне дома можно ежедневно до девяти часов утра. Общий режим самоизоляции и пропускной режим продлятся до 14 июня.