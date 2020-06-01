Судебные слушания по делу о гибели Джорджа Флойда перенесены

Судебные слушания по делу уже бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, перенесены на 8 июня. Изначально заседание было намечено на 1 июня. Причина изменений в графике не уточняется.

Ранее по США прокатилась волна протестов против полицейской жестокости в отношении чернокожих. Случившееся в Миннеаполисе многим напомнило о гибели Эрика Гарнера шесть лет назад: тогда отец шестерых детей, заподозренный в незаконной торговле сигаретами, также скончался в результате силового приема, примененного правоохранителями в ходе задержания.

Рэй Суарес, корреспондент Euronews: "Шовин был обвинен в убийстве третьей степени, в непредумышленном убийстве. При этом, отмечается и то, что на языке юристов, называется "порочным безразличием к человеческой жизни", приведшим к смерти. Это не то же самое, что сказать: он намеревался убить и поэтому так обращался с человеком. Люди недовольны и требуют предъявить ему более серьезные обвинения".

25 мая Шовин участвовал в задержании Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивых купюр. Мужчина был безоружен. Полицейский использовал один из законных в штате Миннесота "методов усмирения" - надавил коленом на шею уже лежащему на земле задержанному. Вскоре тот умер в одной из больниц Миннеаполиса. Согласно результатам вскрытия, его смерть наступила не из-за самого удушения, а из-за усугубившихся во время задержания проблем со здоровьем.