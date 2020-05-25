Ученые ЕС взялись за табак

Почему австралийский табак Nicotiana Benthamiana оказался в фокусе внимания фармацевтической промышленности и ученых, в том числе участников европейского проекта NEWCOTIANA?

Итальянский профессор Джованни Джулиано из Национального агентства по новым технологиям, энергетике и устойчивому развитию (ENEA) рассказывает об уникальных свойствах табака:

"Некоторые растения, которые мы культивируем, дают большие объемы биомассы - это и пшеница, и табак. Большие объемы - это несколько тонн на гектар!

Если говорить о количестве специфического белка, которой мы вводим в этот тип табака, то на выходе мы получаем по килограмму протеина на гектар посевов. Как видите, это растение может стать основой для массового производства субстанций, необходимых для фармацевтической отрасли. Важно, что это быстрое и недорогое производство. Вот почему мы называем наш табак "биофабрикой".

Производимые растением белки близки к тем, которые вырабатывает наш организм, мы именуем их гуманизированными. Мы думаем, что с расшифрованным геномом на руках, владея методикой редактирования генов, фармкомпании будут использовать австралийский табак как исходный материал для производства нужных молекул".