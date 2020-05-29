В Миннеаполис введены части Национальной гвардии

Так выглядят улицы Миннеаполиса сейчас . Пейзаж после битвы - в том числе и с силами правопорядка, которые были вынуждены ретироваться из полицейского департамента, поскольку тот был подожжен и разгромлен.

Сообщается, что губернатор Миннесоты, в чьем ведении находятся части Национальной гвардии, ввел в Миннеаполис более пяти сотен гвардейцев, чтобы справиться с протестующими.

Причиной беспорядков стала гибель чернокожего американца Джорджа Флойда.

Полицейский наряд прибыл по вызову кассира магазина, в котором Флойд, как сообщается, пытался расплатиться фальшивой двадцатидолларовой банкнотой.

Правоохранители приказали Флойду подчиниться и надели на него наручники, когда им, как они рассказывают, показалось, что задержанный оказывает сопротивление, против Флойда был применен силовой прием, жалоба о том, что он не может дышать, была проигнорирована.

Флойд в итоге скончался от сердечного приступа, полицейские, которые применили жесткие меры, были уволены со службы.

Минюст США и ФБР открыли расследование инцидента.