Американские танки покидают Литву

Американский механизированный батальон покидает Литву. Танки и солдаты отправляются в Германию, а потом домой, в Техас.

Батальон находился в стране с осени прошлого года и принял участие в целом ряде учений. Планировалось, что он присоединится и к крупнейшим манёврам НАТО Defender-2020, но они в итоге были отменены из-за коронавируса. "Ковидом" заболели несколько десятков военнослужащих НАТО, расквартированных в Литве.

В целом же и Вильнюс, и Брюссель очень позитивно оценивают итоги пребывания американцев.

Раймундас Кароблис, министр обороны Литвы:

"Во-первых, у американцев были свои учебные планы боевой подготовки, которые они здесь и осуществляли. Во-вторых, да, это средство сдерживания. Нам необходимо присутствие американских войск. Но главное средство сдерживания — это передовые батальоны НАТО".

Американские танки первыми испытали новую железнодорожную ветку: её проложили специально для перевозки тяжёлой техники на полигон в Пабраде. Руководство Альянса неоднократно высказывал обеспокоенность несовершенством литовской инфраструктуры, хотя именно Литва из стран Балтии обладает наибольшим количеством объектов НАТО.