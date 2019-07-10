Литовские «Волки»: крупнейший контракт

Крупнейший оборонный контракт в истории Литвы: в страну прибыли первые бронетранспортёры из Германии. До 2021 года поступят 88 машин, стоимость сделки — 385 миллионов евро.

Машины сделаны совместным немецко-голландским предприятием, и Литва стала первой зарубежной страной, купившей их.

В литовской комплектации бронетранспортёр получил название «Вилкас» — «Волк». Техника поступит на вооружение механизированной бригады «Железные волки».

Раймундас Кароблис, министр обороны Литвы:

«Географическое положение и политическая ситуация в целом таковы, что у нас есть недружественные соседи и на востоке, и на западе. Нам необходимо устойчивое финансирование и модернизация».

Литва — в числе лидеров НАТО по тратам на современное вооружение. Страна активно закупает именно немецкое оружие и технику, в отличие например от соседней Польши, которая предпочитает американское. С 2016 года заключено несколько крупных контрактов.

Сама механизированная бригада, где будут осваивать новую технику, находится сейчас в оперативном подчинении Бундесвера.