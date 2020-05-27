Renault, Nissan и Mitsubishi планируют унифицировать производство

Автомобильный альянс Renault-Nissan объявил о масштабной реформе с целью сокращения расходов и увеличения конкурентоспособности. В рамках этого проекта к 2025 г. Renault, Nissan и Mitsubishi должны будут совместно разрабатывать и производить примерно половину своих моделей.

«Все машины всех марок будут создаваться в наиболее конкурентной обстановке, в том числе, при необходимости, в условиях объединения производств. С учётом нынешних показателей, этот подход сократит наши вложения в разработку моделей на 40%», — объяснял во время презентации председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар.

Реформа подразумевает стандартизацию производства и использование единых базовых платформ для создания новых автомобилей. При этом партнёры по альянсу разделят между собой рынки. Так Renault будет отвечать за Европу, Россию, Южную Америку и Африку, Mitsubishi — за Юго-Восточную Азию и Океанию, а Nissan нацелится на Японию, Китай и США.

Европейским базам Nissan грозит ликвидация, в частности, планируют закрыть завод в Барселоне. Новости о грядущих массовых увольнения каталонские профсоюзы встретили акциями протеста. С начала мая продолжается забастовка, которая не позволила предприятию возобновить работу после смягчения карантинных мер в Испании.