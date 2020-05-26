Москва поставила рекорд по числу вылечившихся от коронавируса за сутки

Рекордные 8033 человек вылечились после коронавируса в Москве за сутки, всего количество выздоровевших достигло 61 619. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Предыдущий рекорд был установлен 20 мая, тогда выписались 5 440 человек. "За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8 033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", - сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также стало известно, что в Москве собрана самая большая в мире база данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками COVID-19. Она содержит более тысячи полностью обезличенных наборов компьютерных томограмм. Эти данные используются для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.

По данным на вторник 26 мая, общее число инфицированных коронавирусом в Москве превышает 166 тысяч, летальных случаев более 2 тысяч.