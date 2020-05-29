Карантин в ЕС: все на выход!

Во Франции власти объявили, что практически все изоляционные меры перестают действовать со следующего вторника. По стране можно свободно перемещаться, в тот же день откроются бары, рестораны и кафе - лишь в Париже и его пригородах пока провести время за чашкой кофе можно будет лишь на террасах, а не в помещении.

К учебе приступят школьники старших классов, хотя этот шаг также сопровождается оговорками - в помещении не могут находиться не более 15 человек, включая преподавателя.

Границы между страной и соседними государствами должны быть открыты 15 июня.

Что касается приближающегося сезона отпусков, то столь привечаемые французами кемпинги также начинают работать 2-го июня.

В ходе видеоконференции лидеров G20 генеральный секретарь ООН призвал снизить или частично списать долги всем развивающимся странам и государствам, как указано, со средним уровнем доходов.

Это предложение встретило понимание у руководства МВФ и Всемирного банка .

В Британии жителям со следующей неделе разрешат ходить в гости - но чтобы за столом собирались одновременно не более 6 человек, и чтобы эти встречи проходили бы на свежем воздухе.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Борис Джонсон: "Пока было разрешено встречаться в парках, а теперь мы полагаем, что люди могут встречаться и в собственных садах и дворах, большой разницы в эпидемиологических рисках тут нет".

Всего от пандемии COVID-19 в мире умерли свыше 362 тысяч человек, почти треть смертей приходится на США, в ЕС самые большие жертвы понесли Италия, Франция и Испания.