Программу «О положении Союза”, ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

Франко-немецкий сдвиг

"Когда политики характеризуют что-то как «историческое» в наши дни беспрецедентных событий, они имеют в виду по-настоящему сильный сдвиг.

И действительно: Германия нарушила два табу, которые она лелеяла десятилетиями: перевод фондов из более богатых стран в более бедные и заимствование денег Евросоюзом в качестве коллектива. Это часть совместного франко-немецкого предложения по восстановлению экономики объёмом 500 млрд евро.

Видимо, необычные времена требуют необычных решений.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр:

«Это исторический шаг для Франции и Германии, и это исторический шаг для всего Европейского Союза, потому что впервые Франция и Германия вместе пытаются обеспечить финансирование через долги новых инвестиций для стран ЕС».

Это предложение призвано показать, что ответом на экзистенциальный кризис будет больше европейской интеграции, а не меньше.

Это примечательно само по себе, поскольку такое мышление во многом вышло из моды.

Кто не хочет делиться?

Впрочем это рискует вызвать политическое отторжение в Германии, где популистские противники Ангелы Меркель уже точат свои ножи.

Эммануэль Макрон также сталкивается с политическим недовольством у себя дома - он уже потерял большинство в парламенте после того, как группа рассержанных законодателей вышла из его центристской партии.

Наконец, существует сопротивление со стороны так называемой «бережливой четвёрки» - стран-членов, выступающих за финансовую дисциплину — это Нидерланды, Швеция, Дания и Австрия.

Канцлер Австрии Себастьян Курц:

«Конечно, мы хотим проявить солидарность и поддержать такие страны, как Италия, Испания или Франция, которые сильно пострадали от кризиса. Но наш подход заключается в том, что мы хотим помогать кредитами, а не путём обмена долгами».

«Бережливая четвёрка» потеряла своего немецкого союзника из-за этого, и её обещанное контрпредложение может оказаться мёртворождённым. Впрочем это может быть предметом торга.

Трамп против Си и ВОЗ

Можно ли переговорами восстановить сильно подорванные отношения между Соединёнными Штатами и Китаем? Весьма сомнительно, особенно в год президентских выборов.

Дональд Трамп пытается представить Китай как некое мировое пугало, хотя вначале он хвалил китайский ответ на коронавирус.

Нарратив Трампа о более широком антиамериканском заговоре между Китаем и Всемирной организацией здравоохранения с целью сокрытия вспышки предназначался для национальной аудитории, но толкнул ВОЗ на опасную политическую территорию.

На виртуальной ассамблее Организации на этой неделе китайский руководитель Си Цзиньпин изложил свою точку зрения:

"Пекин действовал открыто, прозрачно и ответственно. Китай предоставил информацию ВОЗ и всем причастным странам своевременно и безоговорочно поделился опытом лечения".

Тем временем Трамп усилил борьбу против ВОЗ и повторил угрозу сократить американские взносы в оргинизацию навсегда:

«По сути, она должны взяться за ум, исправиться и лучше работать. ВОЗ должна быть намного более справедливой по отношению к другим странам, включая США. В противном случае, мы не будем с ней знаться и будем действовать отдельно".

Растут риски рисков

Продолжающийся раздор между США и Китаем из-за Всемирной организации здравоохранения может серьезно подорвать глобальное сотрудничество в борьбе с вирусом. Пока учёные пытаются найти вакцину, многие страны намеренно рискуют, вновь открывая свои общества.

Гость программы - Питер Гигер, директор по управлению рисками в Страховой Группе Цюрих (Zurich Insurance Group).

Euronews: Когда вс` это будет более или менее под контролем, каковы наибольшие риски для Европы, выходящей из этого кризиса?

Гигер: Существует серьёзный риск, что мы сфокусируемся только на одном этом риске и будем игнорировать другие объективные риски, которые всё ещё существуют или возникают. Думаю, что весь кризис вокруг Covid - это хороший пример. Этот риск был всегда, он был на самом деле известен, но он как-то был забыт, а затем застал нас врасплох.

Euronews: Хорошо известные долгосрочные риски такие, как климатический кризис или растущее неравенство, были отложены во время коронавирусного кризиса, но они никуда не денутся. Есть ли риск, что правительства теперь относятся к ним как к порождению роскошной жизни?

Гигер: Это действительно один из рисков, если в фокусе будет борьба с Covid-19. Все мы знаем, что планета продолжает нагреваться, и как бы много не говорили и не делали, проблема всё равно останется. Это также показывает, что люди очень хорошо реагируют на непосредственные угрозы и, возможно, не так хорошо реагируют на стратегические угрозы.

Euronews: Недавно вы сказали, что мы сталкиваемся с риском «потерять ещё одно поколение». Что вы имеете в виду?

Гигер: Существует ряд аспектов этого риска. Один из них - безработица, с которой мы столкнёмся или уже сталкиваемся. Мы видели, как после финансового кризиса около десяти лет назад молодежи было очень трудно устроиться, найти постоянную работу во многих странах. Второй аспект заключается в том, что во многих наших юрисдикциях существуют пенсионные системы по старости. Эту проблема не решалась как следует раньше, а сейчас она стала еще серьёзней. Это проблема отношений между поколениями.

Объятия в целлофане

На протяжении всего кризиса мы видели примеры оптимизма, надежды и изобретательности людей. И это всегда вращалось вокруг того, как мы можем сделать жизнь более приемлемой в условиях замкнутости, социальных дистанций и семейных ограничений.

Женщина из Канады придумала, как безопасно обнять свою мать. Для этого она изобрела «перчатку для объятий».

И хотя обнимашки в пластиковом мешке никогда не будут такими же хорошими, как без него, они всё же дают чувство комфорта.