В Лондоне расскажут историю электронной музыки

Лондонский музей дизайна вновь открыл свои двери в пятницу, предложив вниманию меломанов выставку "Электронная музыка: от Kraftwerk до The Chemical Brothers". Как и многие другие экспозиции, она должна была открыться в марте, но эпидемия коронавируса изменила планы организаторов. Цель выставки - показать историю электронной музыки, начиная с первого синтезатора 1901 года и заканчивая последними ухищрениями видеодизайна.

"Это музыка, созданная с помощью электричества, и мы постарались проследить её развитие во времени, уделяя первостепенное внимание новаторству и новаторам - людям, которые создали инструменты и электроприборы, изменив тем самым дизайн дома, офиса и мест отдыха. Электричество повлияло на музыку, кто бы мог подумать!" - говорит куратор выставки Джемма Куртин.

По мнению кураторов, развитие технологий было движущей силой электронной музыки, что непосредственно перекликается с одной из её ключевых тем - поэтизацией плодов технического прогресса.

Выставка завершится в феврале 2021 года. Среди прочего на ней продемонстрируют иммерсивную визуальную инсталляцию Experience room от Smith and Lyall - дизайнеров, работавших с The Chemical Brothers. Те, кто её видели, назвали зрелище "ошеломляющим".