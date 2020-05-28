Социологи: карантин оставит на европейцах "неизгладимый след"

Жёсткий карантин с целью остановить эпидемию коронавируса, без преувеличения, стал для европейцев шоком. Проведя два месяца взаперти, многие с опаской выходят из дома. По мнению специалистов, страх заболеть Covid-19 и самоизоляция оставят неизгладимый след на будущей организации жизни в ЕС.

В сотрудничестве с опросной группой Redfield and Wilton, телеканал Euronews проанализировал мнения граждан Италии, Франции и Германии по данной проблематике, и вот результаты исследования.

На вопрос: как вы оцениваете то, с какой скоростью снимаются ограничения в вашей стране, большинство французов (34 %) ответили, "слишком медленно". 42 % немцев посчитали наоборот, что правительство слишком торопится, тогда как 45 % итальянцев убеждены, что выход из карантина происходит "как следует".

Не менее актуально и то, когда следует отменить социальную дистанцию? Мнения хладнокровных немцев расходятся с представителями романской культуры, где рукопожатие и дружеские поцелуи являются рефлексом. На вопрос: вы ждёте отмены обязательного соблюдения социальной дистанции, 63 % французов и 54 % итальянцев ответили "да", тогда как среди граждан Германии такой ответ дали лишь 32 %, а 54 % сказали, что не знают.

О сложности возвращения к повседневной жизни свидетельствует ответ на вопрос: чувствуете ли вы себя в безопасности, покидая дом? Интересно, что только во Франции из трёх опрошенных стран незначительное, но большинство ответило отрицательно (51 %), тогда как абсолютное большинство немцев (83 %) и две трети итальянцев (60 %) заявили, что ощущают себя на улице комфортно.

Попытки спрогнозировать ощущения европейцев в июне выглядят так. На вопрос : комфортно ли вам будет на работе? положительно ответили большинство граждан всех трёх государств. Самый высокий показатель оптимистов в Германии - 74 %, далее следует Италия с 64 % , потом Франция - 59 %.

При этом жители всех трёх стран ответили отрицательно на вопрос: безопасно ли будет в июне отобедать в ресторане или пропустить стаканчик в баре?

По мере приближения сезона отпусков, у европейцев поинтересовались их планами на лето. Без малого половина опрошенных немцев и итальянцев призналась, что останется дома, в то время как 45 % французов намерены отдохнуть в пределах национальных границ. Примечательно, что большинство во всех трёх странах считают, что жителям северных областей в этом году не следует устремляться на юг.

Как бы то ни было, ни одно социологическое исследование не способно ответить на вопрос, когда эпидемия коронавируса сойдет на нет.