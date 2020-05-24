"Демократическое сопротивление" карантину

Десятки манифестаций состоялись в эту субботу в крупнейших городах Германии в рамках движения против карантина и ограничения свобод. Зародившееся в начале апреля и с тех пор каждую неделю организующее акции протеста по всей стране "Демократическое сопротивление" завоевывает все новых сторонников.

По их мнению, введенные правительством Гермнии в марте меры по сдерживанию эпидемии - это первый шаг к авторитарному режиму, незаконное покушение на основополагающие свободы граждан и Конституцию.

В Берлине акция не была санкционирована, объясняет представитель столичной полиции: "Следить за порядком в таких обстоятельствах непросто. В субботу по всему городу дежурили около 1000 полицейских, чтобы убедиться, что санкционированные демонстрации проходят как полагается, и следить за соблюдением правил социального дистанцирования", - уточнила Аня Диршке.

Тысячи человек, собравшихся в самом центре Берлина, полиция попросила разойтись, поскольку разрешения у них не было. Но манифестанты просто перешли на другую сторону улицы.

По мнению Свена Хаттера, эксперта по конфликтам и политическим движениям, главная характеристика нового движения - его пёстрый состав: "Это очень неравнозначная смесь. Так иногда случается с движениями, связанными с одним конкретным событием. В данном случае речь идет об эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничениях, что привлекает самых разных людей".

В Берлине, как и в Штутгарте, Нюрнберге, Мюнхене или Гамбурге, в рядах манифестантов можно заметить как левых, так и правых активистов, но также обычных граждан, обеспокоенных наступлением на их права. Были здесь даже участниками кампании против вакцинации. Всех их, по мнению Симоны Рафаэль из Фонда Амадеу Антонио, объединяет отсутствие доверия к власти: "Многие из этих людей вовлечены в различные теории заговора. Когда вы принимаете подобный взгляд на мир, будь то антисемитизм, расизм, образ врага, очень трудно вернуться к реальности. И это довольно опасно для общества, поскольку эта группа людей быстро растет - тех, кто ищут легкие решения в нашем сложном мире”.

В Берлине не обошлось без задержаний. Среди задержанных оказался известный в Германии "ковид-диссидент" Атилла Хильдманн. В ответ на критику канцлер Ангела Меркель заявила в субботу, что введённые правительством ограничения "были насущной необходимостью".

"Германия быстро возвращается к нормальной жизни, но протесты пока не стихают", - передает с места событий Йона Келльгрен, корреспондент "Евроньюс".