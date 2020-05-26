Кто в ЕС будет платить за карантин?

Швеция готовится к спаду ВВП на 7%, несмотря на то, что страна пережила эпидемию без изоляции и карантина. Причиной тому стала зависимость страны от экспорта, ее связи с Евросоюзом, закрытие границ в еврозоне. В этой связи Стокгольм рассчитывает на помощь ЕС. Однако весь вопрос, как эта помощь будет организована.

"Мы согласны, что Евросоюз должен сыграть ключевую роль в подъеме экономики. Но план восстановления должен быть реалистичным, - заявила Euronews министр финансов Швеции Магдалена Андерсон. - Мы поддерживаем такие страны, как Испания или Италия, которые сильнее всего пострадали от эпидемии. Но есть и другие государства ЕС, потому условия предоставления помощи должны учитывать общую ситуацию".

Ранее Франция и Германии представили свой план восстановления экономики. Согласно инициативе Меркель и Макрона, Еврокомиссия должна взять на финансовом рынке займы на 500 миллиардов евро под гарантии ЕС и распределить их в виде субсидий наиболее пострадавшим странам и отраслям экономики.

Однако Швецию этот план категорически не устраивает. Так, в Стокгольме не видят необходимости повышать дефицит бюджета ЕС, предоставляя субсидии. Вместо этого Швеция предлагает выдавать кредиты на строго определенный срок с обязательным условием - деньги должны быть возвращены. Аналогичного мнения придерживаются также Нидерланды, Дания и Австрия - европейские СМИ уже прозвали этот альянс "экономной четверкой".

На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна представить план поддержки экономики ЕС, пострадавшей от пандемии COVID-19. Ожидаются жаркие дебаты, ведь реализация плана возможна лишь при согласии всех 27 стран Евросоюза.