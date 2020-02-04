Ливия: от перемирия к долгосрочному прекращению огня

Перейти от временного перемирия к долгосрочному прекращению огня - об этом договорились в Женеве в понедельник противоборствующие в Ливии стороны. На пресс-конференции спецпосланник ООН Гассан Салами заявил, что делегации премьер-министра Фаиза Сараджа и командующего ливийской армией халифы Хафтара впервые провели непрямые переговоры.

"Эмбарго на поставки оружия нарушается обеими сторонами. Я имею также в виду государства, которые нарушают эмбарго, поставляя технику и новые истребители. Надеюсь, что в ближайшие дни Совет Безопасности примет соответствующую резолюцию. Я также надеюсь, что те, кто экспортируют оружие, понимают, что в стране уже более 20 миллионов его единиц, этого достаточно. Оптимальный ответ на сложившуюся ситуацию - переговоры, которые начались здесь и которые, надеюсь, увенчаются успехом", - заявил Гассан Саламе.

Представитель Халифы Хафтара обвинил в продолжающемся с апреля прошлого года противостоянии турецкого президента: "Ливия попала в ловушку Эрдогана и спонсирующих глобальные террористические сети организаций. Это очень опасно, потому что весь мир находится под влиянием терроризма. Теперь международному сообществу все ясно с Эрдоганом и его поддержка преступников и тех, кто разыскивается Советом Безопасности и другими странами по делам о терроризме", - заявл в свою очередь бригадный генерал Ахмед аль-Мосмари, представитель Халифы Хафтара.

Помимо военных переговоров под эгидой ООН ведутся дискуссии сторон по экономической и финансовой тематике и по стратегии восстановления страны. Первый их раунд состоялся 6 января в Тунисе, второй намечен на 9 февраля в Каире.