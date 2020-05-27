Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Европейцы оказались недовольны, как в ЕС боролись с эпидемией - опрос

Комментарии
 Сергей Щербаков
euronews_icons_loading
Европейцы оказались недовольны, как в ЕС боролись с эпидемией - опрос
Авторское право  Euronews
Размер текста Aa Aa

Нынешняя пандемия стала беспрецедентным вызовом для Европейского союза. Теперь ее пик уже позади, однако по-прежнему остается множество вопросов и, пожалуй, один из главных: насколько эффективными оказались европейские институты в борьбе с коронавирусом и оправдала ли себя столь превозносимая европейская солидарность.

По заказу Euronews были проведены соцопросы во Франции, Германии, Италии. И вот, что они показали.

Redfield and Wilton for Euronews
PollRedfield and Wilton for Euronews

Большинство граждан этих государств по-прежнему поддерживают Европейский союз и не хотят из него выходить. Однако если в Германии, за единую Европу выступает 71% граждан, то вот в Италии лишь 47% населения хочет оставаться в составе ЕС.

Многие европейцы считают, что Евросоюз оказался вовсе не на высоте во время пандемии: 47% французов и более 60% итальянцев убеждены, что кризис лишь усилит евроскептиков. Действительно, во время эпидемии страны ЕС, не колеблясь закрыли свои границы, показав, что безопасность выше солидарности.

Redfield and Wilton for Euronews
PollRedfield and Wilton for Euronews

В итоге более 70% европейцев считают, что каждая страна боролась с коронавирусом самостоятельно. И итальянцы, и французы, и даже немцы в большинстве своем убеждены, что Евросоюз никак не помог их странам справиться с эпидемией.

Redfield and Wilton for Euronews
PollRedfield and Wilton for Euronews

Безусловно, данные показатели должны послужить пищей для размышлений чиновникам в Брюсселе. Особенно на фоне обсуждения планов по восстановлению европейской экономики. Наиболее заметно недовольство проявляется в Италии, что, в целом, объяснимо, поскольку страна на Аппенинах пострадала от COVID-19 сильнее других государств Старого света.

После того, как самая тяжелая фаза эпидемии осталась позади, особую обеспокоенность теперь вызывает экономическая ситуация в Европе и стабильность евро. Здесь ответы практически совпадают и во Франции, и в Германии и в Италии. Также многие европейцы обеспокоены ситуацией на рынке труда. Согласно прогнозам Евростата, по итогам года безработица в зоне евро грозит взлететь сразу на 2,5 пункта и вплотную приблизиться к отметке в 10%.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube