Европейцы оказались недовольны, как в ЕС боролись с эпидемией - опрос

Нынешняя пандемия стала беспрецедентным вызовом для Европейского союза. Теперь ее пик уже позади, однако по-прежнему остается множество вопросов и, пожалуй, один из главных: насколько эффективными оказались европейские институты в борьбе с коронавирусом и оправдала ли себя столь превозносимая европейская солидарность.

По заказу Euronews были проведены соцопросы во Франции, Германии, Италии. И вот, что они показали.

Poll Redfield and Wilton for Euronews

Большинство граждан этих государств по-прежнему поддерживают Европейский союз и не хотят из него выходить. Однако если в Германии, за единую Европу выступает 71% граждан, то вот в Италии лишь 47% населения хочет оставаться в составе ЕС.

Многие европейцы считают, что Евросоюз оказался вовсе не на высоте во время пандемии: 47% французов и более 60% итальянцев убеждены, что кризис лишь усилит евроскептиков. Действительно, во время эпидемии страны ЕС, не колеблясь закрыли свои границы, показав, что безопасность выше солидарности.

Poll Redfield and Wilton for Euronews

В итоге более 70% европейцев считают, что каждая страна боролась с коронавирусом самостоятельно. И итальянцы, и французы, и даже немцы в большинстве своем убеждены, что Евросоюз никак не помог их странам справиться с эпидемией.

Poll Redfield and Wilton for Euronews

Безусловно, данные показатели должны послужить пищей для размышлений чиновникам в Брюсселе. Особенно на фоне обсуждения планов по восстановлению европейской экономики. Наиболее заметно недовольство проявляется в Италии, что, в целом, объяснимо, поскольку страна на Аппенинах пострадала от COVID-19 сильнее других государств Старого света.

После того, как самая тяжелая фаза эпидемии осталась позади, особую обеспокоенность теперь вызывает экономическая ситуация в Европе и стабильность евро. Здесь ответы практически совпадают и во Франции, и в Германии и в Италии. Также многие европейцы обеспокоены ситуацией на рынке труда. Согласно прогнозам Евростата, по итогам года безработица в зоне евро грозит взлететь сразу на 2,5 пункта и вплотную приблизиться к отметке в 10%.