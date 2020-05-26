€9 млрд на спасение Lufthansa

Власти ФРГ и руководство Lufthansa, сильно пострадавшей от пандемии, согласовали предварительную сделку по спасению флагманской немецкой авиакомпании на 9 млрд евро.
План помощи предусматривает, что правительство Германии приобретёт 20% акций Lufthansa и получит 2 места в наблюдательном совете группы, которая таким образом впервые с 1997 года станет частично государственной.
При этом Lufthansa закроет свой лоукостер Germanwings, что приведёт к потере 10 тысяч рабочих мест.
С деталями плана помощи ознакомил министр финансов Германии Олаф Шольц:
_"Обязательства, которые мы подготовили, пока заключаются лишь в том, что, когда компания снова окажется на плаву, государство продаст свои акции. И это - по крайней мере, я на это надеюсь не только как федеральный министр финансов - с небольшой прибылью, которая позволит нам профинансировать множество других проектов, которые сейчас требуют нашей помощи".
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Эта сделка станет крупнейшей в спасении немецких компаний с начала кризиса, возникшего из-за коронавирусного кризиса. Решением правительства создан фонд в 100 млрд евро для помощи предприятиям, пострадавшим от введённых карантинных мер.
Помогают оказавшимся в тяжёлом положении авиаперевозчикам и в других странах. Так, Франция предоставила в прошлом месяце государственный кредит на сумму в 7 млрд евро компании Air France-KLM, которая при этом обязалась 2024 году сократить выбросы углерода в 2 раза по сравнению с 2019 годом.
За государственной помощью обратились и Американские перевозчики American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines.