€9 млрд на спасение Lufthansa

Власти ФРГ и руководство Lufthansa, сильно пострадавшей от пандемии, согласовали предварительную сделку по спасению флагманской немецкой авиакомпании на 9 млрд евро.

Economic Stabilization Fund approves Lufthansa's stabilization package: The package provides stabilization measures and loans of up to EUR 9 billion. It is subject to the approval of the European Commission and any competition-related conditions. Info: https://t.co/SxMlMQyh3Dpic.twitter.com/RHU7JZPH2H — Lufthansa News (@lufthansaNews) May 25, 2020

План помощи предусматривает, что правительство Германии приобретёт 20% акций Lufthansa и получит 2 места в наблюдательном совете группы, которая таким образом впервые с 1997 года станет частично государственной.

При этом Lufthansa закроет свой лоукостер Germanwings, что приведёт к потере 10 тысяч рабочих мест.

С деталями плана помощи ознакомил министр финансов Германии Олаф Шольц:

_"Обязательства, которые мы подготовили, пока заключаются лишь в том, что, когда компания снова окажется на плаву, государство продаст свои акции. И это - по крайней мере, я на это надеюсь не только как федеральный министр финансов - с небольшой прибылью, которая позволит нам профинансировать множество других проектов, которые сейчас требуют нашей помощи".

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TV Tipp zum Wochenende: Flugkapitänin Tina Glaab und Copilotin Isabella Roehrs in der @zdf Reportage. Ihr A320-Flug LH1114 nach Madrid profitiert vom leeren Luftraum über Europa und leidet an zu vielen freien Sitzen in der Kabine: https://t.co/P8biWYoD2h — Lufthansa News (@lufthansaNews) May 22, 2020

Эта сделка станет крупнейшей в спасении немецких компаний с начала кризиса, возникшего из-за коронавирусного кризиса. Решением правительства создан фонд в 100 млрд евро для помощи предприятиям, пострадавшим от введённых карантинных мер.

Помогают оказавшимся в тяжёлом положении авиаперевозчикам и в других странах. Так, Франция предоставила в прошлом месяце государственный кредит на сумму в 7 млрд евро компании Air France-KLM, которая при этом обязалась 2024 году сократить выбросы углерода в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

ℹ️ Réouverture de 16 aéroports français au mois de juin



Réouvertures essentiellement dues à :



🇫🇷 #AirFrance : retour à LIL, SXB, CFE, CFR, RNS, NTE, BIQ, PUF, PGF, TLN depuis ses bases de Paris et/ou Lyon

🇫🇷 #Chalair vers PIS, LRH, LIG & UIP

🇫🇷 #FlyAmelia vers RDZ#PostCovid19pic.twitter.com/DjRcQBIRrY — Aero Gazette ✈️ (@AeroGazette) May 25, 2020

За государственной помощью обратились и Американские перевозчики American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines.