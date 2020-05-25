"Люфтганзе" не дадут упасть

Правительство Германии выделит терпящей убытки компании Lufthansa помощь в размере 9 млрд евро. Однако взамен государство получит 20% акций и два места в наблюдательном совете авиаперевозчика. О соответствующем соглашении стало известно в понедельник.

"Я думаю, что это важная и очень своевременная помощь, - заявил глава правительства Баварии Маркус Зёдер. - Мы все вместе работали над этим соглашением, которое принесет пользу и стране, и компании, оказавшейся в кризисе вовсе не по своей вине".

Lufthansa, как и все авиаперевозчики, серьезно пострадала от закрытия границ и введения карантинных мер. По данным компании, простой самолетов на земле обходится ей в среднем в 24 млн евро в сутки. Из-за эпидемии COVID-19 в последние месяцы было отменено до 95% рейсов. Однако уже в июне Lufthansa начнет увеличивать число перелетов и совершать около 1,8 тысяч рейсов в неделю.