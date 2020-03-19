Lufthansa сокращает рейсы на 95%

700 из 763 самолётов авиакомпании Lufthansa останутся на земле: немецкий перевозчик намерен в ближайшее время отменить 95% своих рейсов из-за пандемии, а дальнемагистральные полёты будут совершаться теперь только из Франкфурта.

Генеральный директор компании Карстен Шпор заявил, что чем дольше продлится кризис, тем выше вероятность того, что будущее авиационной отрасли не сможет быть обеспечено без государственной помощи.

"Если ситуация не улучшится в ближайшие недели - а в это, думаю, вряд ли кто сейчас верит - нам нужно будет поговорить с правительством о том, какие базовые авиатранспортные средства сейчас необходимы с политической точки зрения. Потому что с коммерческой точки зрения совершать полёты в такое время не имеет смысла", - сказал Шпор. Он прогонозировал системное изменение всей авиационной отрасли из-за кризиса, добавив, что в ближайшие месяцы возможности нормально развивать бизнес не будет.

Сейчас Lufthansa выполняет 20% перелетов на короткие и средние дистанции и 10% - на дальние. Это крупнейший авиаконцерн Европы, в который входят такие авиакомпании, как Austrian Airlines и Swiss International Airlines.

Несколько авиакомпаний, входящих в Lufthansa Group, на время вообще прекратят регулярные полеты: Austrian Airlines с пятницы приостановит полёты как минимум до , 28 марта, Brussels Airlines не будет совершать регулярных рейсов с 21 марта по 19 апреля. Швейцарская Swiss, как и сама Lufthansa, продолжит полеты, но в сильно сокращённом режиме.