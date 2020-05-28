Пекин возьмется за безопасность Гонконга

Китай утвердил резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге: депутаты Всекитайского собрания народных представителей высказались "за" практически единогласно.

Сообщается, что резонансный документ будет подготовлен без участия парламента Гонконга и включен в его Основной закон уже в августе.

В Гонконге решение Пекина вызвало новую волну протестных выступлений - и на уровне оппозиционных депутатов, и на уровне гражданского общества. Протестующие говорят, что планируемые изменения противоречат принципу "одна страна, две системы": он гарантирует суверенитет Китая над Гонконгом при соблюдении правил местного самоуправления и свобод в бывшей британской колонии.

Пекин потребовал принять новый закон о безопасности Гонконга в апреле, посчитав, что массовые протесты прошлого года нанесли удар по верховенству права в регионе. К сфере национальной безопасности власти отнесли и борьбу с ковидом. Администрации Гонконга заявила, что делегирует разработку закона центру.

Решение Пекина вызвало резкую критику США: там заявили, что не могут более считать Гонконг автономным по отношению к Китаю. Госсекретарь СШа Майкл Помпео обвинил коммунистическое руководство КНР в навязывании инициатив Гонконгу без учета местного законодательства и мнения жителей региона.