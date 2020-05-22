О том, что в следственных изоляторах на Украине можно сидеть с комфортом, но за деньги, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Клиентоориентированность - это наше все!", - заявил глава ведомства.

Решение было связано с тем, что ряд пенитенциарных учреждений были построены давно и в нынешней ситуации не отвечают санитарным нормам.

Алена Высоцкая, заместитель министра юстиции Украины, сообщила, что "известно, что не все камеры отличает одинаковый уровень. Кто-то содержится в одних условиях, кто-то в других, более комфортабельных, как именно происходит распределение по камерам, не всегда ясно, а все, что непрозрачно, может иметь и коррупционную составляющую".

Сидеть в комфорте обойдется в $75 – в день, $300 – за неделю или $450 – за месяц.

Экс-глава пенитенциарной системы страны заявил, что происходящее выглядит "дискриминацией по финансовому признаку".

В министерстве юстиции Украины утверждают, что вырученные деньги потратят на ремонт других камер.