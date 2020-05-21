США: "Стихийное бедствие исторического масштаба"

В штате Мичиган после нескольких суток проливных дождей частично прорваны плотины в Эденвилле и Санфорде. В округе Мидленд в срочном порядке были эвакуированы свыше 10 тыс. человек.

Национальная метеослужба США оценила стихийное бедствие как "угрожающее жизни" после того русло реки Титтабавасси (она протекает примерно 200 км от Детройта) резко поднялось, как сообщается, побив исторический рекорд. А в наиболее пострадавшем Мидленде вода поднялась почти до 3 метров.

По словам губернатора Мичигана Гретчен Уитмер, "такое наводнение случается примерно раз в пятьсот лет. Разумеется, оно оставит долго незаживающие раны".

Федеральные власти, в свою очередь, заявили, что Комиссия по регулированию в сфере энергетики США направит в район бедствия для наблюдения за ситуацией с плотинами инженеров и экспертов.

Цель поездки - помощь властям штата установить причину прорывов.