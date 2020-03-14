США запретили въезд из Великобритании и Ирландии

Власти США в рамках борьбы с коронавирусом распространяют запрет на въезд в страну из Великобритании и Ирландии. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил журналистам вице-президент Майкл Пенс. Вместе с тем граждане Соединенных Штатов смогут беспрепятственно возвращаться домой, но будут отправлены на карантин.

"Президент принял решение приостановить поездки американцев в Соединенное Королевство и Ирландию. Меры вступят в действие в понедельник", - заявил Пенс. Он так же добавил, что тесты на коронавирус будут бесплатными для всех американцев, которые в этом нуждаются.

Ранее США были введены ограничения на въезд из 26 европейских государств. Число случаев заражения коронавирусом в США приближается 2300. Умер по меньшей мере 51 человек. Дональд Трамп 13 марта ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит выделить дополнительное федеральное финансирование на борьбу с последствиями эпидемии на экономику и общественное здравоохранение.