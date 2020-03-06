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Тунис

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Тунис: взрыв у посольства США

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 Лев Удольский  & Euronews
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Последствия взрыва в Тунисе вблизи посольства США
Последствия взрыва в Тунисе вблизи посольства США   -  
Авторское право
AP Photo/Riadh Dridi
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В столице Туниса прогремел взрыв недалеко от здания посольства США. По данным ряда СМИ, пятеро полицейских, охранявших диппредставительство, погибли, по другим сообщениям, они получили ранения. Кроме того, пострадал один прохожий. Власти уже назвали произошедшее терактом.

Территория вокруг места происшествия оцеплена. По словам очевидцев, взрыв произвели два смертника, которые подъехали к полицейскому патрулю на мотоцикле, сделав вид, что хотят о чём-то спросить. По предварительным данным, оба были членами экстремистской группировки.

С 2015 года в стране действует чрезвычайное положение. Тогда здесь произошли два теракта, что стало серьёзным ударом для туристской отрасли страны.

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