Десять лет назад Том Трунбек построил первую в Бельгии ферму, действующую на деньги местной общины. Он рассчитывал кормить экологически чистыми продуктами жителей соседнего города Лёвен, но пока не вышел на такой крупный масштаб.

Сейчас 700 человек платят по 300 евро в год, чтобы напрямую забирать органические овощи, крупы и мясо в кооперативе, которым управляют, кроме Тома, два его помощника. Он видит возможность расширения своего хозяйства, но при определенных условиях:

«Я не люблю субсидий, - сказал фермер. - Думаю, что истинная себестоимость продуктов питания должна максимально соответствовать цене конечного товара. Тогда органическая еда была бы намного дешевле по сравнению с другими её видами, и всё больше людей выбирали бы экологически чистые продукты. Но, возможно, некоторые субсидии полезны, учитывая плачевное состояние нашего аграрного сектора в целом. Они помогли бы нам сосредоточиться на инновациях и привлечении молодёжи, потому что нам нужно больше людей, желающих быть фермерами "

Европейская комиссия надеется, что 25% сельскохозяйственных угодий будет отведено под органическое земледелие. Это одна из задач продовольственной стратегии под названием «С фермы на вилку». Она также направлена на сокращение к 2030 году использования в производстве продуктов питания химических веществ - от пестицидов до удобрений и антибиотиков.

Брюссель также обязуется способствовать экологической устойчивости экономики, как предусмотрено "Европейской зелёной сделкой", и преодолению рецессии путём внедрения чистых технологий.

“Пока мир сражается с пандемией, мы должны также думать о том, как повысить нашу сопротивляемость болезням, помочь людям заботиться о своем здоровье посредством конкретных проектов, - сказал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс. - В этом контексте биоразнообразие и стратегия «С фермы на вилку» являются центральным элементом плана восстановления ЕС ".

Но в Евросоюзе ещё многочисленно более традиционное крестьянство, которое опасаются, что эти новые требования сделает его труд только сложнее. Таких людей беспокоит также намеченное сокращение ассигнований на общую сельскохозяйственную политику на 2021–2027 годы и, особенно, приближающаяся рецессия.

«Очень важно, чтобы Европарламент и Евросовет пошли навстречу потребителям и гражданам и увеличили расходы не производство продовольствия с учётом дополнительных требований и повышения себестоимости продуктов европейского сельского хозяйства, - сказал деятель профсоюза COPA-COGECA Пекка Песоннен. - Вспышка Covid-19 травмировала европейскую экономику. Это значит, что, скорее всего, мы увидим снижение нашей покупательной способности ».

Еврокомиссия также представила Стратегию биоразнообразия на период до 2030 год. Одной из её целей объявлено возвращение не менее 10% сельскохозяйственных площадей природе и естественному ландшафту.

Кроме того, по меньшей мере 30% земель и водоёмов должны быть отнесены к категории охраняемых зон.