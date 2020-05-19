Виргиниюс Синкявичюс: "Мы можем выйти из этого кризиса более сильными"

В интервью, записанном для специального выпуска программы "Океан", еврокомиссар по окружающей среде, океану и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс выразил уверенность в том, что развитие морской экономики поможет ЕС восстановиться от кризиса и перейти к намеченной до 2050 года стратегии устойчивого развития.

Денис Локтев, Euronews: — Когда эта эпидемия закончится, сможем ли мы, выходя из кризиса, перезапустить экономику на более экологичных принципах, помочь ей уйти от вредных привычек прошлого?

Виргиниюс Синкявичюс, комиссар ЕС по окружающей среде, океану и рыболовству: — Несомненно. Несколько месяцев назад Еврокомиссия представила так называемую «зеленую сделку» — это стратегия роста ЕС, долгосрочная стратегия роста до 2050 года, которая включает в себя все основные компоненты — экологическую устойчивость, аспекты нулевого загрязнения, декарбонизацию нашей экономики, циркулярную экономику. Я думаю, что первейшей ошибкой, связанной с выходом из кризиса COVID-19, был бы пересмотр этого плана или возвращение к статус-кво. Я думаю, что у нас есть возможность выйти из этого кризиса более сильными, ускорить наши перемены, сделать экономику Европы более устойчивой, самодостаточной и, самое главное, конкурентоспособной в мировом масштабе. И морская экономика играет очень важную роль в «зеленой сделке», где экологичность будет ключевым аспектом. Этот кризис показал, что наши рыболовы могут сталкиваться с самыми неожиданными угрозами. И лучший способ с этим справиться — сильная стратегия морской экономики, которую Европейский союз собирается в скором времени включить в «зеленую сделку».