Сейшелы: тучи над тропическим раем

Сейшелы и другие малые островные государства — на передовой изменения климата. Ураганы и наводнения, повышение уровня моря и гибель коралловых рифов — как островам пережить климатический удар — и чем мы с вами можем им помочь?

Кладбище кораллов

Сейшельские острова известны как рай на Земле, но и над ними сгущаются тучи.

Океан поглощает из атмосферы тепло и углекислый газ. Вода нагревается, её кислотность растёт. Это вызывает обесцвечивание и гибель хрупких коралловых рифов.

Мы встретились с Рафаэлой и Норой, которые руководят проектами по восстановлению кораллов в местной неправительственной организации MCSS.

«Массовое обесцвечивание кораллов случалось дважды за последнее время — в 1998 и 2016 годах",- рассказывает Рафаэла Гамейро. "В результате более 90% всех сейшельских кораллов погибли. Под водой видно, что коралловые рифы по большей части мертвы — это настоящее коралловое кладбище".

Более 90% всех сейшельских кораллов погибли из-за массового обесцвечивания Рафаэла Гамейро Активистка MCSS

Активисты пытаются спасти рифы — они выращивают наиболее выносливые кораллы в искусственных питомниках, для пересадки. Гибель рифов может привести к коллапсу всей прибрежной экосистемы. Это подорвёт рыбный промысел и туризм, и оставит прибрежные районы без защиты.

Нора фон Зиландер объясняет: "Коралловые рифы — это барьер, который защищает побережье от морских волн. Если рифы исчезнут, это создаст большие проблемы для таких островов, как Сейшелы, в том, что касается береговой эрозии, наводнений и состояния пляжей".

"Гибель кораллов — лишь один из примеров того, как потепление океана угрожает морским экосистемам и прибрежным районам по всему миру",- говорит автор документальной серии "Океан" на Euronews Денис Локтев. "По данным экспертов ООН, глобальное потепление выше 1,5°C станет тяжёлым ударом для океанов, полярных районов и ледников. Ученые призывают срочно сократить выбросы и оказать помощь тем, кто наиболее уязвим".

Эрозия и наводнения

В новом климате штормы становятся сильнее, дожди — интенсивнее, береговая эрозия ускоряется. Всё это угрожает малым островным развивающимся государствам, где треть населения живёт вблизи уровня моря. ЕС, имеющий тесные отношения с Сейшельскими Островами, помогает стране укреплять береговую линию.

Винсент Дегер, Посол ЕС в Республике Маврикий и Республике Сейшельские Острова, говорит: "Эрозия побережья означает исчезновение островов — это факт. На Сейшельских Островах проживает 90 000 местных жителей. Их дома, рестораны, экономическая деятельность подвергаются риску из-за изменения климата. Поэтому необходимо действовать сообща".

Все больше туристов, в основном из Германии, Франции и Италии, посещают великолепные пляжи и природные заповедники Ла-Диг, третьего по численности населения острова Сейшельских островов. Но в этом году сезон дождей начался необычно рано — в ноябре. Для туристов это неприятность. Для местных фермеров — таких, как Джимми Меллон — это угроза затопления и потери урожая.

"Папайи не любят воду",- сокрушается Джимми. "День-другой — и всё пропало".

Единственная школа на острове была вынуждена снять половину классов с занятий — дожди затопили канализационную систему. Это происходит уже не в первый раз.

«Мы не можем закрывать школу всякий раз, когда идет дождь и начинаются наводнения. Нужно найти решение этой проблемы, раз и навсегда»,- говорит директор школы Мишель Мадлен.

Туристы и местные жители бродят по затопленным улицам, поскольку существующие дренажные системы не справляются с усиливающимися ливнями и растущей застройкой.

Тереза ​​Пайет, жительница Ла Диг, уверена: "Нам нужны хорошие дренажные системы, чтобы вода как следует уходила в море — это было бы отличным решением!"

Помощь всем миром

Европейский союз выделил 3 миллиона евро в рамках программы адаптации к глобальным изменениям климата, чтобы помочь острову Ла-Диг справиться с проблемами наводнений и предотвратить засоление сельскохозяйственных полей.

Жан-Клод Лабросс работает главным специалистом по адаптации к изменению климата в Министерстве охраны окружающей среды, энергетики и изменения климата Сейшельских Островов. Он показывает нам место, где будет возведена новая гидротехническая инфраструктура: "Намечены несколько проектов в рамках программы, которая осуществляется при финансировании ЕС. Один из них — это план укрепления береговой линии, ещё один — борьба с наводнениями на плато и в других районах. Программа включает меры по защите пляжей и проекты по защите почвы от проникновения морской воды".

"Сегодня мир превратился в глобальную деревню",- замечает Жан-Клод. "Никто не может жить сам по себе. Поэтому, если мы где-то сжигаем больше топлива, если мы где-то выбрасываем больше отходов, всё это затрагивает моря, это затрагивает рифы, это затрагивает жизнь людей во всем мире".