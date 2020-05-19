Путешествие из Лиона в Мадрид

Рикардо Боржес де Карвалью, Euronews:

"На главном железнодорожном вокзале французского Лиона (Ла Пар Дьё) народу здесь сейчас не больше, чем на небольшой деревенской станции.

Единичные пассажиры в высокосокростных поездах. Вход разрешён только в масках. Вместо бесконечных очередей, как это было раньше, теперь всего по 10-15 человек у каждого вагона.

Этот поезд идёт в Париж, а свободных мест здесь намного больше, чем занятых.

Железнодорожная ветка между Лионом и Парижем - одна из главных линий во Франции. За эти годы я совершал это путешествие десятки раз, но никогда не видел поезд таким пустым: каждый вагон заполнен едва на 30%. Бары практически не работают, лишь по одной бутылке воды может здесь купить каждый пассажир. А вот ношение масок для всех обязательно. на всём протяжении пути, и все это правило соблюдают.

На этом этапе ослабления карантина французское правительство ограничило передвижение людей дистанцией до 100 километров. Исключения делаются по специальным разрешениям, но никто не проверил меня на предмет наличия такого документа, а от Лиона до Парижа - около 500 километров.

Вот мы уже и в Париже. На вокзале Гяр де Лион я не нашёл дезинфицирующих средств для рук, но зато там уже установлены автоматы, где можно приобрести маску за 5 евро.

Обычно переполненная электричка в парижский аэропорт Шарль де Голль на этот раз практически пуста: в моём вагоне кроме меня были всего ещё 3 человека.

Всего четыре рейса запланированы на сегодня из одного из крупнейших аэропортов Европы. Магазины и кафе закрыты. Еду и напитки можно купить только в небольших киосках.

Но лишь садясь в самолёт понимаешь, как тяжело приходится авиаперевозчикам: на борту лайнера, рассчитанного на 180 пассажиров - не больше 30 человек.

Я направляюсь в Мадрид. Во время полёта нам дают заполнить анкету, которую мы должны представить на выходе из мадридского аэропорта. Прежде чем забрать багаж, 20 минут ожидания - первого за сегодняшний день, и - первая очередь.

После того, как нам измерили температуру и проверили анкеты, в которых указаны также наши контакты в Мадриде, медработники сказали нам, что с этого момента мы официально находимся в карантине и должны соблюдать его в течении двух недель. Нам дали бумагу. в которой объясняется, что мы должны измерять температуру два раза в день - утром и вечером. Там указаны также номера телефонов, по которым нужно звонить в случае появлении симптомов, сходижих с COVID-19".