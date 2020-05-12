Испания посадит на карантин всех вновь прибывших

Всех прибывающих в Испанию из-за границы посадят на карантин. Им придется провести взаперти первые две недели после приезда. Выйти из дома или гостиницы получится, чтобы купить продукты питания или лекарства, а также проконсультирваться у врача. Это одна из мер, с помощью которых власти рассчитывают не допустить второй волны заражения коронавирусом в стране.

"На границах временно установлен контроль. Въезд на национальную территорию ограничен с 15 по 24 мая. Исключения сделаны лишь для граждан Испании, лиц с испанским видом на жительство, приграничных и медицинских работников, специалистов по уходу за пожилыми людьми. Все они должны доказать, что будут работать в Испании. Также ограничения не коснутся тех, кого приехать вынудил форс-мажор. В дополнение к данному указу Министерство Здравоохранения распорядилось ввести двухнедельный карантин для всех пребывающих из-за границы", - заявил Сальвадор Илья, министр здравоохранения.

О новых мерах правительство объявило на следующий день после того, как половина населения перешла к первой из четырех фаз смягчения карантина. В ряде регионов вновь открылись небольшие магазины, музеи, отели. Режим самоизоляции продолжается в Мадриде и Барселоне.

За последние сутки в Испании умерли 176 заболевших коронавирусом. Днем ранее их было на полсотни меньше. Всего жертвами эпидемии здесь стали почти 27 тысяч человек.