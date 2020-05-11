Свобода, но только в маске: Франция отменила карантин

С понедельника во Франции отменён карантин: гражданам разрешено выходить из дома по любому поводу безо всяких разрешений.

О полной свободе передвижения речь, правда, пока не идёт: только в пределах своего департамента или не дальше сотни километров от дома. Но это уже гораздо более лёгкие условия чем те, в которых страна жила последние два месяца:

"Хорошо, что это наконец заканчивается, потому что карантин как-то уж очень затянулся. Но я не очень себе представляю, насколько безопасно быть на улице, и меня это немного беспокоит".

"Я очень-очень рада, наконец-то мы свободны! Мы можем идти куда угодно, хоть и в масках, чудесный день!"

При этом власти подчёркивают, что полномасштабного возврата к прошлой жизни не будет, во всяком случае пока. Среди самых заметных нововведений — обязательное ношение масок в общественном транспорте. В магазин также могут без маски не пустить.

Брюно Боннель, депутат парламента:

"Нужен был баланс, пришлось решать. Мы не могли и дальше держать всю страну под замком. Необходимо было пер запускать экономику, но это, конечно, означает определённый риск. Люди не виноваты, но им нужно нести ответственность за своё собственное здоровье и здоровье окружающих. Так что это непростой баланс, построенный на доверии. Вот почему в газетах это называют новой эрой: нам придётся научиться жить вместе по-новому".

Оливер Уайтфилд Миочич, Euronews:

"С постепенной отменой изоляции французам придётся привыкать к тому, что правительство называет 'новой нормой'. Пока большинство из тех, с кем мы общались, говорят, что очень рады уже просто возможности выйти из дома, не заполняя множество бумаг, и чувствуют себя свободными".