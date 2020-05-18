Лондон: опасен ли общественный транспорт?

Почти неделя прошла со времени снятия карантинных мер в Лондоне. Власти призывают людей вернуться на свои рабочие места, но соблюдая социальную дистанцию, для чего предпочтительнее ездить на на личном транспорте, если такой есть в наличии. Мнения же насчет безопасности лондонского общественного транспорта существуют самые разные.

– Я езжу на электричке уже несколько недель, и до сих пор с соблюдением дистанции было всё в порядке. Пустых вагонов тоже хватает. Так что пока всё нормально.

– В автобусах и электричках очень трудно соблюдать дистанцию, потому что там мало места. Поэтому люди становятся туда, где оно есть.

С начала пандемии оператор оператор городского пассажирского транспорта TfL сократил количество рейсов. Но это привело к перегруженности автобусов и метро. В ряди случаев для контроля толпы приходилось вызывать полицию. TfL обещает восстановить как можно скорее все рейсы. А железнодорожные компании собираются пускать в вагон ограниченное количество пассажиров.