Больше трети украинцев высоко оценили первый год Зеленского у власти

Больше трети опрошенных украинцев оценивают первый год правления президента Владимира Зеленского на "отлично" или "хорошо", почти 40% - на "удовлетворительно", свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные в понедельник. При этом 12 % респондентов оценили работу президента как "ужасную".

Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 г., получив во втором туре выборов 73,22 % голосов избирателей. Сейчас, по данным "Рейтинга", президенту Зеленскому доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%.

Треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина - как неправильное, еще 17% затруднились ответить. По данным социологов, оптимизм украинцев после избрания нового президента достиг максимума в сентябре прошлого года, но затем вновь опустился.

По данным опроса, чаще всего Зеленским были не довольны жители восточной части страны и горожане старшего возраста. Молодежь, жители юга, центра и запада Украины дали высокую оценку первому году его президентства.

Лучшую оценку политик получил за освобождение "пленных и заложников": 25 % респондентов оценили вклад Зеленского в решение этой проблемы на "отлично". На втором месте - борьба с коронавирусом, которую оценили на "отлично" 12 % украинцев. Низкие оценки опрошенные поставили за уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы и борьбу с коррупцией.

Среди всех президентов независимой Украины 20 % считают лучшим Леонида Кучму; 16% ответили, что лучшим президентом является Зеленский. 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук; 12 % называют Петра Порошенко, 9 % - Виктора Януковича и только 6 % - Виктора Ющенко. В то же время 14 % ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10 % - затруднились с выбором.

Опрос социологическая группа "Рейтинг" провела 12-13 мая 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех, кроме не подконтрольных Киеву, областях страны. Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено было 3 тысячи респондентов; ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8 %.