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Украина

Украина готовится к смене правительства

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 Андрей Позняков
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Алексей Гончарук заявлял 2 марта 2020, что не подавал в отставку.
Алексей Гончарук заявлял 2 марта 2020, что не подавал в отставку.   -  
Авторское право
AP Photo/Efrem Lukatsky
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук всё же уходит в отставку. О получении соответствующего заявления во вторник сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Следующим главой правительства должен стать вице-премьер Денис Шмыгаль, — его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, партия большинства «Слуга народа» пообещала поддержать перестановки.

Сам Гончарук ещё в понедельник уверял, что в отставку не собирается. Так он комментировал слухи о его желании покинуть пост премьер-министра из-за недостаточной поддержки со стороны главы государства.

Первое заявление об отставке Гончарук подал ещё 17 января, причём президенту, а не Верховной Раде, как того требует закон. Это произошло на фоне скандала с публикацией аудиозаписи, на которой, якобы, премьер-министр оскорбительно отзывался о представлениях Зеленского об экономике и признавался, что и сам ничего в этом не понимает.

Правительство не подтвердило подлинность аудиозаписи, а президент тогда попросил Гончарука остаться.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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