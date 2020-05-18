Дневник триатлонистки: как не потерять форму во время карантина?

Подавляющее большинство спортивных мероприятий по всему миру было отменено из-за пандемии коронавируса. Спортсменам пришлось поставить свою профессиональную карьеру на паузу. Зое Бейо - триатлонистка из испанской Севильи. Девушка находится на самоизоляции, но старается продолжать тренировки, чтобы не потерять физическую форму.

Несмотря на то, что в некоторых странах ослабляют карантины, большинство спортсменов все еще не имеют доступа к тренировочным площадкам и спортивным залам, своим тренерам и командам.

Тренировки по плаванию через Zoom, бег на месте и велогонки онлайн - вот только некоторые из ухищрений, к которым прибегает Зое, чтобы остаться в форме. "Я бы никогда, даже во сне, не могла представить себе тренировку по плаванию в Zoom, - сказала она Euronews. - Но я не знаю, когда я смогу вернуться в бассейн. До коронавируса я была в лучшей форме в своей жизни. Теперь это огромный шаг назад".

По словам Бейо, главный вызов - сохранить мотивацию."Все соревнования отменены, нет четкой цели", - объясняет она.

Несмотря на то, что в Испании недавно разрешили велоспорт и бег на улице, тренироваться все еще "очень сложно", говорит девушка. Тем не менее, благодаря приложению для тренировок Zwift, которое соединяет любителей велогонок по всему миру, Бейо удалось улучшить свою технику езды на велосипеде.