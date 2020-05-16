Европейцы протестуют против карантина

Карантин как яблоко раздора: в Лондоне около 200 человек вышли на демонстрацию в Гайд-парк, чтобы выразить недовольство сохранением ограничений в связи с эпидемией ковида. Полиция задержала шестерых активистов, среди них - Пирс Корбин, брат бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина.

К сегодняшнему дню в Великобритании насчитывается 240 тысяч зараженных коронавирусом, инфекция убила 34 тысячи человек.

В Италии выходные также ознаменованы протестами: в Милане на улицы вышли рестораторы. Их заведения могут вновь принимать посетителей с 18 мая при условии соблюдения санитарного протокола. Работники отрасли считают его слишком жестким и опасаются разорения.

"Я в понедельник не откроюсь, - говорит ресторатор Фабио Дзенателло. - Мне разрешили заполнить лишь 6 мест, еще 6 человек трудятся в заведении. Мы в таком составе можем сыграть в мини-футбол, и только. Наша кухня не рассчитана на заказы на вынос. Очень трудно понять, что вы сегодня вправе делать, а что нет".

А в Германии коронавирус свел под одни знамена представителей ультралевых и крайне-правых; они провели акции сразу в нескольких городах. Демонстранты считают, что власти умышленно затягивают карантин, чтобы вводить новые ограничения и "закручивать гайки".