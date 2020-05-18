Зарядка в бразильском эпицентре

Жители одной из фавел Сан-Паулу занимаются спортом с инструктором, почти что удалённо, но в то же время и рядом: тренер Иван Насименто в конце недели выходит на крушу своего дома и приглашает соседей повторять его движения на своих крышах и балконах.

Бразилия занимает четвёртое место в мире по числу заразившихся и шестое — по числу скончавшихся. В Латинской Америке это самые высокие показатели. А карантин и изоляция нанесли тяжёлый удар по трущобам крупных городов.

Иван Насименто, инструктор:

"В этом квартале самый высокий уровень заболеваемости и смертности. Мои занятия должны доставить людям хоть какую-то радость, доказать, что даже в этой тяжёлой обстановке есть возможность для чего-то хорошего и светлого".

Мегаполис Сан-Паулу и его пригороды фактически эпицентр коронавируса в Бразилии. По последним данным, в стране число инфицированных превысило 240 тысяч человек, погибших — более 16 тысяч. Власти признают, что это неполные данные, поскольку тестов катастрофически не хватает.