В Бразилии и Эквадоре братские могилы для умерших роют экскаваторами

Еще недавно президент Бразилии Жаир Болсонару сравнивал коронавирус с "простым гриппом", а угрозу, которую он представляет, называл "выдумкой". Сегодня в его стране зафиксировано больше случаев заражения, чем в любой другой в Латинской Америке — 59 тысяч. Умерли свыше 4 тысяч заболевших.

Только в одном городе Манаусе в штате Амазонас на северо-западе Бразилии количество ежедневных погребений увеличилось как минимум на 30%.

Луиджи Паоло, житель Манауса, чья свекровь умерла: "Мы просто не смогли перевести ее в больницу, где она бы могла получить необходимое лечение. Мы остались здесь, пытались хоть как-то обеспечить ей правильный уход. Ее должны были перевести в реанимацию. Но она пролежала в отделении общей терапии, где не было даже рентгена".

В ряде стран региона коронавирус добрался и до коренного населения, представителям которого порой приходится добираться до ближайшего города несколько дней.

Не справляется с эпидемией и система здравоохранения Эквадора. Братские могилы для умерших здесь роют экскаваторами. При этом власти предупреждают: пик еще не пройден.

Медработники сравнивают происходящее в одной из больниц крупнейшего города Гуаякиля с "ночным кошмаром": "Работники морга выбиваются из сил. И нам самим не раз приходилось размещать тела в уборных, понимаете?".

Тем временем, кубинские врачи и эпидемиологи спешат на помощь коллегам из других стран. 217 медиков отправились в воскресенье в ЮАР. Всего же около 1200 специалистов с Острова свободы уже борются с коронавирусом в 23 государствах. На Кубе умер 51 заболевший.