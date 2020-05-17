Срочная новость
euronews_icons_loading
Ухань: массовое тестирование на коронавирус

В китайском городе Ухань на днях были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции (впервые за последние 35 дней) и местные жители поспешили принять участие в массовом тестировании, организованном властями. В декабре прошлого года этот город стал эпицентром распространения коронавируса нового типа. На массовое тестирование отведено 10 дней.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment