Ухань: массовое тестирование на коронавирус

В китайском городе Ухань на днях были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции (впервые за последние 35 дней) и местные жители поспешили принять участие в массовом тестировании, организованном властями. В декабре прошлого года этот город стал эпицентром распространения коронавируса нового типа. На массовое тестирование отведено 10 дней.
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