Карантин в США: американцы протестуют против карантина и ждут вакцину

Жители Пенсильвании требуют отмены карантина. В пятницу сотни людей собрались у здания Капитолия штата в Га́ррисберге. Из-за резкого снижения экономической активности на фоне распространения коронавируса многие из них лишились заработка. О масках и необходимой социальной дистанции вспомнили далеко не все манифестанты. При этом, с начала эпидемии в штате умерли более 4 тысяч инфицированных.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что вакцина и лекарство от коронавируса появится у США уже до конца этого года.

"Мы ускоряемся, - заявил он. - Проходят последние испытания вакцины. Одновременно, в рамках проекта "Операция "Сверхзвуковая скорость" наращивает темпы производства. Другими словами, нам вот-вот сообщат прекрасную новость, что вакцина есть, что удалось разработать формулу, что мы добились того, что так необходимо, что мы уже во всеоружии, никаких проволочек. Риск есть. Затраты большие. Но мы выиграем время, годы".

В ожидании добрых вестей власти штатов Коннектикут, Нью-Йорк и Делавэр готовятся к открытию пляжей на побережье Атлантического океана, реках и озерах в конце мая. Прогуляться у воды уже можно уже в некоторых городах в Нью-Джерси.