COVIF-19 в ЕС: новые очаги заражения во Франции

Во Франции с момента ослабления изоляционных мер зарегистрированы свыше двух десятков новых очагов заражения, среди них - три находятся на мясокомбинатах, расположенных в Бретани. На каждом из производств вирусоносителями оказались несколько десятков сотрудников.

Накануне были объявлены новые цифры жертв заражения - 483 смерти, в общей сложности от инфекции погибли свыше 28 тысяч человек, чуть больше трети - это обитатели домов престарелых.

Эпидемиологическая ситуация не помешала президенту участвовать в торжественной церемонии, посвященной памяти генерала де Голля.

В Испании стабильно уменьшается количество умерших, общество и власти понимают, что это стало во многом возможным благодаря усилиям и беззаветному труду медиков, которых не устают благодарить публично.

На это неделе, как сообщается, премьер-министр Педро Санчес намерен попросить парламент продлить в последний раз режим чрезвычайной ситуации, действующий в стране уже много недель.

В иберийском королевстве введенные карантинные меры были одними из самых жестких в Европе. В течение изоляции были запрещены не только занятия спортом на свежем воздухе, но и прогулки, нельзя было запрещено выходить на улицу, если только речь не шла о покупках, посещении врача или выгуливании собаки.

В Италии начали работать магазины и рестораны, а также парикмахерские. Рим называет новую фазу смягчения изоляционных мер "просчитанным риском".

При посещении крупной брюссельской больницы медики устроили афронт премьер-министру Бельгии, развернувшись к лимузину, на котором приехала глава кабинета, спиной. Так они выразили отношение к действиям властей во время эпидемии COVID-19 .