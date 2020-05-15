Кто воспользуется вакциной?

Фармацевтический гигант Sanofi Pasteur – один из лидеров среди компаний, ведущих разработку вакцины от коронавируса. Но у тех, кто считал, что эта работа ведётся в рамках международных усилий, направленных на всеобщее благо, возникли сомнения после того, как глава компании Пол Хадсон заявил, что первоочередной доступ к вакцине получат США, поскольку выделили для исследований самое существенное финансирование. Когда его слова вызвали в Евросоюзе недовольство, в Sanofi призвали ЕС оказать компании помощь. Говорит президент Sanofi France Оливье Божилло:

– Речь не о том, что кто-то получит вакцину первым, но США действительно в последние недели предприняли активные усилия для ускорения нормативных процедур, привлечения инвестиций, обеспечения производственных мощностей, и мы вновь призываем ЕС сделать то же самое, чтобы регистрация ускорилась и на европейском уровне, и мы получили вакцину одновременно.

Между тем, французские власти настаивают на том, что Франция обязательно воспользуется вакциной, разработанной французской компанией, что подчеркнул Оливье Веран, министр здравоохранения Франции:

– Сейчас вопрос не в том, кому достанется вакцина, а в том, кто первым её создаст, и могу вам обещать, что как только мы получим вакцину, мы сделаем всё, что потребуется, чтобы ей воспользовались французы, европейцы и, разумеется, из соображений солидарности, вся планета.

Европейский союз организовал недавно конференцию доноров для сбора средств на исследования по разработке вакцины от коронавируса. В ЕС подчёркивают важнейшую роль международного сотрудничества для успешной борьбы с пандемией, как отметил Стефан де Кеерсмакер, представитель Еврокомиссии:

– Солидарность и координация действий – вот самый эффективный и самый надёжный ответ на Covid-19. Вакцина против этого вируса должна быть глобальным общественным благом, а доступ к ней должен быть справедливым и всеобщим.

Между тем, определённые успехи в работе учёных уже достигнуты. Тест фармацевтического концерна Roche на выявление антител к коронавирусу одобрен для использования в США, Евросоюзе и в Великобритании. С помощью теста можно проверить наличие у человека иммунитета на заболевание.