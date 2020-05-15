Великобритания: садоизоляция закончена

В Великобритании вновь распахнули двери магазины для садоводов. В Глостершире, как и по всей стране, покупатели выстроились в очередь, чтобы приобрести растения и семена для своих участков. Им пришлось ждать этого дня почти два месяца – ещё в марте по распоряжению властей в стране были закрыты 2000 садовых центров и питомников. Это произошло в самый неудачный момент, весенние посадки были сорваны, и в результате фермерам пришлось выбросить миллионы растений. Многие садоводы-любители расстроены, что не смогли ничего посадить, притом что в Великобритании уже много лет не было такой тёплой весны. Но теперь ограничения сняты, и покупатели торопятся восполнить упущенное. Говорит Тим Годвин, хозяин магазина:

– Конечно, это очень радостно, к тому же солнце светит, и от этого жизнь становится ещё лучше. Несомненно, мы прошли через непростой период, он для всех был непростым. Но теперь так радостно, что мы снова открылись, это поднимает настроение, и наверно мы сможем теперь заработать немного денег.

Покупатели, утомлённые длительным домашним заключением, обрадовались открытию магазинов и вернувшейся возможности заняться своими участками и садами:

– Замечательно, давно пора было. Не знаю, почему их не открыли раньше. Ведь магазины стройтоваров уже работают, а садоводческие центры – это то же самое.

– Я так и не понял, почему были закрыты магазины для садоводов. Ведь можно сажать растения, соблюдая дистанцию и не создавая никаких проблем.

Передаёт Трент Мюррей, корреспондент Euronews:

– А для жителей многоквартирных домов, у которых нет своего сада или огорода, власти также сняли серьёзные ограничения, и теперь люди смогут проводить на свежем воздухе больше одного часа и свободно гулять в местных парках и садах, таких, как этот, чтобы насладиться солнечным теплом и светом и ароматом цветов.