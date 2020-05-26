"Немедленно обращайтесь к врачам!"

В Британии пандемия поставила в режим ожидания пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Она также отразилась на возможности получить консультацию и на доступе к диагностике.

Специалисты предупреждают, что по окончании кризиса с инфекцией система здравоохранения может столкнуться с новым кризисом, на этот раз затронуты будут те, кто отложил лечение, а последствия, особенно, если речь идет об онкологии, могут быть очень тяжелыми.

В интервью Euronews профессор-онколог Клэр Тёрнбулл заявила: "

Людям сказали - не ходите к врачам, пощадите больницы и клиники. Они, хоть у них были или возникли симптомы, дисциплинированно это исполнили. Ну а потом они, разумеется, боялись подхватить коронавирусную инфекцию в кабинете терапевта или в приемной. И в какой-то степени они были правы, поскольку уровень внутрибольничных заражений был высоким.

Пока ситуация в национальной системе здравоохранения не слишком угрожающая, стационары и медики справляются с потоком пациентов. Но только потому, что остальные, нуждающиеся в лечении, сидят по домам. Картина вселяет большие опасения, ведь волна обращений в стационары и за медицинской помощью только грядет".

Из Лондона передает журналист Euronews Трент Мюррей: "Под словами професса Тёрнбулл готовы подписаться и врачи-практики, и руководители отрасли. Эту точку зрения разделяют и НКО, которые курируют помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

Они призывают всех, кто обнаружил у себя необычные симптомы, пусть и высыпание или родинку на коже, немедленно обратиться к врачам".